В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков

В Эфиопии палеонтологи обнаружили череп представителя древнейшего вида австралопитеков. По мнению ученых, данный череп принадлежит далекому предку человека, который относился к виду Australopithecus anamensis.

Исследователи считают, что данная находка опровергает часть теории эволюции австралопитеков.

Череп A. anamensis был обнаружили в Эфиопии еще 3 года назад, но палеонтологи сообщили о находке совсем недавно. Это связано с тем, что ученые на протяжении этого времени занимались тщательным исследованием древних останков. Авторы исследования рассказали, что у них были сложности с точным определением возраста находки, но им все же удалось это сделать. Ученые выяснили, что представитель австралопитеков жил 3,8 млн лет назад.

Данная находка опровергает теорию, согласно которой анамские и афарские австралопитеки никогда не жили в одно время. Исследователи сообщили, что более точная информация об эволюции австралопитеков появится после обнаружения новых костей.

Фото: ru.wikipedia.org

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