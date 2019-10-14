Конгрессмен "поздравил" флот США фотографией крейсера "Петр Великий"

Конгрессмен США, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст опубликовал поздравление американскому военно-морского флоту в Twitter с фотографией крейсера "Петр Великий". Политик отредактировал фотографию. Он добавил надпись "С днем рождения U. S. Navy", убрал бортовой номер российского корабля, а также поставил свою подпись.

Однако "Петр Великий" легко узнается по андреевскому флагу, который также виден на корме. Ошибку заметил журналист издания Politico Дейв Браун. После этого Маст удалил фотографию, а на её место добавил официальный видеоролик ВМФ США.