Илона Маска в плагиате обвинил брат убитого наркобарона

Брат убитого наркобарона Пабло Эскобара Роберто, компания которого обладает правами на домен PabloEscobar. com, планирует судиться с главой SpaceX Илоном Маском.

Об этом сегодня сообщили "Известия" со ссылкой на портал The Next Web.

Как говорится в материале ИА, на сайте имени покойного брата Роберто собирается продавать мерчендайз, среди которого огнеметы компании. Руководство Escobar Inc заявило, что конструкцию оружия почти полностью скопировала The Boring Company, которой управляет Маск.

В связи с этим Эскобар планирует обратиться в суд с иском против Маска и взыскать с него как минимум $100 млн.

Операционный директор Escobar Inc Дэниэл Рейтберг, комментируя возможное судебное разбирательство, заявил, что Маску "скоро придет конец".

"Он пожалеет, что не заплатил нам до суда — все об этом жалеют", — заявил Рейтберг.

Роберто Эскобар был главным бухгалтером империи своего брата. За соучастие в операциях кокаинового картеля он просидел в тюрьме более 10 лет.

Пабло Эскобар был главой Медельинского картеля в 80-е годы XX века. Он был самым разыскиваемым наркоторговцем в США и считался одним из самых богатых людей планеты.

В результате спецоперации элитного подразделения колумбийской полиции Эскобар был убит 2 декабря 1993 года. После его смерти Медельинский картель прекратил свое существование.

Но имя наркобарона продолжает приносить прибыль семье: в 2016 году Escobar Inc подала иск к Netflix на сумму $1 млрд, обвинив в нелегальном использовании имени Пабло Эскобара в сериале "Нарко".

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Фото: flickr. com