Российское посольство в Иране объяснило арест журналистки Юлии Юзик

Пресс-атташе российского посольства в Иране Андрей Ганенко рассказал об аресте российской журналистки Юлии Юзик в Тегеране. По его словам, журналистку из России задержали 2 октября в отеле иранской столицы, где она остановилась. Юзик прибыла в Тегеран 29 сентября по частному приглашению.

Ганенко утверждает, что в российском посольстве узнали об аресте журналистки утром 4 октября. Мама Юлии Юзик рассказала дипломатам, что её дочери предъявили обвинения в работе на спецслужбы Израиля.

В российском посольстве удивлены тому, что Юлия Юзик не уведомила дипломатов о своем приезде, а также о том, что у неё изъяли паспорт в аэропорту имени имама Хомейни. Ганенко призвал всех российских журналистов, желающих посетить Иран, обращаться в российское посольство из-за сложной внешнеполитической ситуации.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Юлии Юзик, задержанной Корпусом стражей исламской революции в Тегеране, может грозить до 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Израиля. Об этом сообщал коллега девушки Борис Войцеховский.

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