В Тегеране, столица Ирана, задержана российская журналистка Юлия Юзик.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил коллега девушки Борис Войцеховский, сообщает "Взгляд".
Согласно предоставленной журналистом информации, россиянке грозит до 10 лет тюрьмы. Юлию Юзик, сообщил Войцеховский, обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.
Несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом, рассказал Войцеховский. На днях по приглашению она снова прилетела в Иран. В аэропорту у журналистки отобрали паспорт, а вчера, выломав дверь в номер гостиницы, ее задержали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.
В посольстве Российской Федерации в Иране сообщают, что осведомлены о задержании Юлии Юзик и занимаются выяснением подробностей.
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