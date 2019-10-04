В Иране по подозрению в сотрудничестве с Израилем задержана россиянка

В Тегеране, столица Ирана, задержана российская журналистка Юлия Юзик.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил коллега девушки Борис Войцеховский, сообщает "Взгляд".

Согласно предоставленной журналистом информации, россиянке грозит до 10 лет тюрьмы. Юлию Юзик, сообщил Войцеховский, обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Израиля.

Несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом, рассказал Войцеховский. На днях по приглашению она снова прилетела в Иран. В аэропорту у журналистки отобрали паспорт, а вчера, выломав дверь в номер гостиницы, ее задержали сотрудники Корпуса стражей исламской революции.

В посольстве Российской Федерации в Иране сообщают, что осведомлены о задержании Юлии Юзик и занимаются выяснением подробностей.