Трамп назначил посла США в Германии своим представителем по Косову

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул своего представителя в переговорах между Сербией и Косово.

Им стал посол США в Германии Ричард Гренелл, сообщает американское издание The Hill.

На публикацию обращают внимание "РИА Новости".

Примечательно, что Гренелл будет работать, что называется, на два фронта. Специалист приступит к своим новым обязательствам в переговорах между Сербией и Косово, оставаясь послом США в Германии.

Напомним, что в 2008 году косовско-албанские формирования провозгласили в Приштине — столице Косово — независимость от Сербии. США самопровозглашенную республику признали.

Не признали же Косово, например, Российская Федерация, Сербия, Китайская народная республика, Иран, Испания, Израиль, Греция и целый ряд других государств.

Сербия под давлением Евросоюза была вынуждена в 2011 году начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. На сегодняшний день диалог Белграда и Приштины приостановлен.