«Вова, выходи!» - кричали радикалы в Киеве у офиса президента

2 октября вечером в Киеве украинские радикалы и националисты устроили протестную акцию возле офиса президента страны.

Причиной их недовольства стала подписанная представителями Украины в Минске "формула Штайнмайера".

Как сообщает агентство УНИАН, участниками митинга стали примерно полторы тысячи человек. Они категорически не согласны с тем, чтобы дать Донбассу особый статус и провести выборы на неподконтрольных Киеву территориях.

Изначально противники «формулы Штанмайера» собрались на Площади независимости, а затем отправились к зданию президентской администрации. Радикалы принесли шины, которые, напомним, стали атрибутом протестов на Майдане в 2014 году, к офису Зеленского и потребовали встречи с главой государства.

Митингующие потребовали от Зеленского не воплощать план по Донбассу, предложенный немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. По их мнению, внедрение этой формулы будет происходить по некоему российскому сценарию и приведет к капитуляции Украины перед "агрессором", которым радикалы считают Москву.

Собравшиеся скандировали лозунг "Зеленского прочь!" и требовали от украинского президента сложить полномочия и уехать из страны в Ростов-на-Дону. Из толпы также раздавались крики "Нет капитуляции!" и «Вова, выходи!»

Это, по информации украинских СМИ, вторая за сутки акция. Накануне Зеленский уже попытался развеять опасения противников "формулы Штайнмайера" и заверил, что никакой украинской капитуляции не будет.

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Фото: unian.net