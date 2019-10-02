Глава комитета Рады: Украина не подписывала "формулу Штайнмайера"

Украина не подписывала "формулу Штайнмайера" о предоставлении особого статуса Донбассу. Такое заявление сделал глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко, комментируя итоги заседания контактной группы в Минске.

"Вчера никто ничего не подписывал. Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств", - написал он на своей странице в Facebook.

Украинский политик подчеркнул, что Киев не намерен "поступаться своими принципами", среди которых он выделил территориальную целостность и суверенитет Украины, а также право Киева "по-своему трактовать минские договоренности".

Накануне, 1 октября, украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Представляющий на встрече официальный Киев Леонид Кучма поставил подпись под документам, согласованным советниками глав "нормандской четверки". Представители ДНР и ЛНР, России и ОБСЕ также подписали формулу.