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«Фабрику по производству людей» обнаружили в Нигерии

Мир » Остальной мир » Африка print

Настоящий конвейер по производству людей на продажу обнаружила нигерийская полиция в самом крупном городе страны - Лагосе. Об этом сообщило сегодня издание Nation.

Из рабства полицейские освободили 19 беременных женщин и четырех новорожденных детей.

Рабынями были женщины от 15 до 28 лет. Часть из них приехали в Лагос в поисках хорошей работы, других просто похитили.

Невольниц удерживали в нескольких зданиях, насиловали, чтобы зачать ребенка. Новорожденных детей затем продавали. Цена зависела от пола младенца. И, по информации Nation, составляла 830 и 1380 долларов.

 

Фото: Википедия

Темы лагос нигерия продажа детей
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