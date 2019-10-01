«Фабрику по производству людей» обнаружили в Нигерии

Настоящий конвейер по производству людей на продажу обнаружила нигерийская полиция в самом крупном городе страны - Лагосе. Об этом сообщило сегодня издание Nation.
Из рабства полицейские освободили 19 беременных женщин и четырех новорожденных детей.
Рабынями были женщины от 15 до 28 лет. Часть из них приехали в Лагос в поисках хорошей работы, других просто похитили.
Невольниц удерживали в нескольких зданиях, насиловали, чтобы зачать ребенка. Новорожденных детей затем продавали. Цена зависела от пола младенца. И, по информации Nation, составляла 830 и 1380 долларов.
Фото: Википедия
Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк супругов.