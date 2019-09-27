Порошенко уехал из страны в день допроса по делу о госизмене

Бывший президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований по делу о "керченском инциденте".

Об этом сообщает "Интерфакс".

В Госбюро расследований постсоветской республики отметили, что Петр Порошенко был заранее уведомлен о дате и времени допроса. Адвокат экс-главы Украины же передал в ГБР документ, в котором значится, что Порошенко не сможет прибыть на допрос 27 сентября по причине своего нахождения за границей.

Дело о "керченском инциденте" в отношении Петра Порошенко было возбуждено в мае текущего года. Бывшего президента Украины обвиняют в государственной измене.

Напомним, что 25 ноября минувшего года несколько судов Военно-морских сил Украины нарушили границу с Российской Федерацией в Керченском проливе. Российская сторона на произвол отреагировала незамедлительно и задержала не только суда, но и находящихся на кораблях украинских моряков.

Сразу же после инцидента Петр Порошенко объявил на Украине военное положение.