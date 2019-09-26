WSJ: запуск процедуры импичмента Трампа выгоден Путину

Запуск процедуры импичмента президента США Дональда Трампа играет на руку российскому лидеру Владимиру Путину. Такое мнение в статье для издания The Wall Street Journal выразили конгрессмены-республиканцы.

"Этот созданный демократами кризис охватил Конгресс. Но никто не доволен этим более чем Владимир Путин. Демократы буквально следуют сценарию российского президента. Его цель, сейчас и до выборов 2016 года, состояла в том, чтобы столкнуть американцев друг с другом и подорвать доверие к нашему демократическому процессу", - считают политики.

По словам республиканцев, сейчас мир должен сосредоточиться "на незаконной аннексии Путиным Крыма и продолжающейся агрессии на Украине", однако вместо этого "зациклен на партийном домашнем театре".

История с импичментом может нанести ущерб способности США осуществлять эффективный контроль внешней политики, отмечается в материале. Авторы советуют коллегам из Демократической партии "сосредоточиться на борьбе с пагубным влиянием Путина по всему миру, на борьбе с вмешательством России в выборы в США в 2020 году и на помощи Украине в обороне от российской агрессии".

Напомним, накануне спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси поручила профильным комитетам палаты изучить необходимость запуска процедуры импичмента Трампа. Президента США обвинили в "предательстве должности президента, национальной безопасности и целостности выборов". Основанием для импичмента стал разговор американского лидера с Владимиром Зеленским.