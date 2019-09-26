Зеленский невнятно рассказал о содержании беседы с Лавровым в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский довольно путано рассказал о содержании встречи с главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Об этом сообщают средства массовой информации Украины, передает "Царьград".

Издание "Украинская правда" напоминает, что действующий президент постсоветской республики встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По словам Владимира Зеленского, Лавров сам подошел к нему в тот момент, когда участники мероприятия стояли в некой очереди.

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации якобы сообщил президенту Украины, что "хочет познакомиться". Также Лавров в краткой беседе с Зеленским выразил надежду на скорое прекращение вооруженного конфликта в Донбассе.

"Да, пожалуйста, наша сторона, мы делаем все, это наша страна, это наша земля. Если вы готовы, то давайте закончим войну? Отдадим нам наши территории, обменяем людей", — заявил в ответ Владимир Зеленский, сообщают средства массовой информации Украины.

Ранее Сергей Лавров охарактеризовал международные отношения фразой "со дна постучали".

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