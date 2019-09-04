"Со дна постучали": глава МИД РФ дал оценку международным отношениям

В последнее время неустойчивость в международных отношениях усугубилась еще больше.

Об этом в интервью МИЦ "Известия" заявил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Ситуацию на международной арене можно проиллюстрировать фразой "со дна постучали", заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Соединенные Штаты Америки, поясняет Сергей Лавров, вместе со своими ближайшими соратниками ведут политику, окончательной целью которой является подрыв сложившейся после Второй мировой войны международно-правовой системы.

В начале 2000-ых, напоминает глава МИД РФ, был разорван в одностороннем порядке Договор об ограничении систем противоракетной обороны. Теперь же, перечисляет Лавров, упразднен Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Нет, сетует глава российского внешнеполитического ведомства, никакой ясности и о перспективах продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По словам главы Министерства иностранных дел Российской Федерации, США и их союзники стремятся заменить устоявшиеся нормы неким своим порядком, который обязательно навязывают и всем остальным странам мира.

Ранее Сергей Лавров пояснил россиянам, почему Россия прощает долги постсоветским республикам.

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