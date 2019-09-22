Убежденность США в своем превосходстве назвали главной угрозой для РФ

Главной угрозой для России и других стран является глубокая убежденность США в собственном превосходстве. Подобная мысль может привести к негативным последствиям. Такое мнение высказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России" - сказал он в интервью "Московскому комсомольцу".

По словам главы Минобороны, осознание собственной уязвимости и заинтересованность в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности "заставляет тебя включать голову". Министр также подчеркнул, что количество потенциальных угроз для России не снижается, однако вопрос "о полномасштабной войне сегодня не стоит".

В настоящее время на первый план вышла проблема обеспечения информационной безопасности, поскольку "при сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением".