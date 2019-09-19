ВВС США готовы, при необходимости, нанести удар по Калининграду

Пентагон разработал план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде. Об этом заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян, передает сегодня агентство Breaking Defense.

По его словам, командованием ВВС США разработан план «всестороннего наступления, который включает удары с воздуха, земли, моря, космоса и в киберпространстве». Харригян особо подчеркнул, что схема эта отрабатывается на случай, если Россия «поведет себя агрессивно».

И, хотя генерал не раскрыл никаких подробностей плана атаки, он пояснил, почему целью возможного удара выбран именно Калининград. Его расположение между Польшей и Литвой, довольно далеко от остальной России, делает регион одновременно отличной передовой базой и весьма уязвимой целью.

«Российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, базирующиеся там, могут угрожать большей части НАТО, что вынуждает Военно-воздушные силы, в частности, выяснить, как лучше защитить свои труднодоступные мега-базы и рассредоточить свою авиацию по нескольким объектам. И наоборот, российские пусковые установки также находятся в пределах досягаемости военных кораблей НАТО в Балтийском море и артиллерии НАТО на берегу», - сказал Харригян.

Американские ученые из лаборатории "Наука и глобальная безопасность" в Пристонском университете разработали модель последствий ядерной войны между Россией и НАТО. И в их модели наиболее вероятной точкой нанесения ядерного удара тоже названа Калининградская область. О том, к каким выводам пришли ученые, рассказывала Правда.ру.

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Фото: breakingdefense.com