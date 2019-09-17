В Польше заявили, что РФ "засасывает" Белоруссию, а Китай ее "пожирает"

Российская Федерация якобы стремится поглотить экономику соседней Белоруссии.

Об этом сообщает польский спутниковый телеканал на белорусском и русском языках Belsat, передает агентство новостей РИА.

Rzeczpospolita, одна из крупнейших польских ежедневных газет, сообщает РИА, пишет, что Россия "засасывает" Белоруссию. Польские эксперты уверены, что независимости Белоруссии скоро придет конец.

В Польше отмечают, что пока Россия Белоруссию "всасывает", Китайская народная республика ее "пожирает" и "топит дешевыми товарами". Также авторы материала на страницах Rzeczpospolita выражают недовольство тем фактом, что Минск препятствует продаже польских яблок на территории Белоруссии.

Вчера, напомним, стало известно о том, что Российская Федерация и Белоруссия договорились об объединении налоговых систем в рамках реализации положений договора о создании Союзного государства.

Недавно, когда Польша заговорила о размещении баз НАТО на своей территории, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Варшаве, что Белоруссия и Россия "разместят что-нибудь в ответ".

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