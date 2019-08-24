Беспокойство Североатлантического альянса по поводу краха Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности понятно.
Об этом в интервью Funke Medien Gruppe заявил действующий премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
НАТО следует обсудить необходимости размещения в Европе новых ракет с ядерными боеголовками, отметил Моравецкий. Ведь сегодня "угроза для свободного мира" исходит не только от Российской Федерации, но и от Китайской народной республики, поясняет свою позицию премьер-министр Польши.
Также Матеуш Моравецкий подчеркнул, что в срыве ДРСМД виновата российская сторона. Именно РФ не соблюдала нормы соглашения, уверен польский премьер.
Напомним, что 2 августа текущего года Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности по инициативе Соединенных Штатов Америки.
Вашингтон объяснил свое решение отказом Москвы уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729. В США считают, что данные ракеты нарушают положения подписанного в 1987 году соглашения.
Россия же отвергала обвинения в свой адрес, подчеркивая соответствие характеристик 9М729 Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В ответ на желание Польши разместить на своей территории базы НАТО президент соседней Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил "разместить что-нибудь" в ответ.
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