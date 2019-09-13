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Политолог оценил слова Турчинова о предотвращении войны с Россией

Мир » Бывший СССР » Украина print

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова и кандидат политических наук Александр Перенджиев посчитал пиаром заявление экс-секретаря Совбеза Украины Александра Турчинова о невозможности объявить войну РФ без ядерного оружия. 

По мнению эксперта, для украинских политиков считается "нормой хорошего поведения" делать громкие и угрожающие заявления в адрес России. "Одни кричат, что они на танках будут заезжать, хотя в танки они никогда не садились и не знают, как ими управлять. Другие кричат, что мы сейчас создадим ракеты и начнем стрелять по России. Третьи кричат, что заберем у России Кубань или Ростовскую область", - напомнил политолог. 

В этом смысле в информационном пространстве Украины идет своеобразное "соревнование". Турчинов, который в 2015 году предлагал создать "грязную ядерную бомбу", лишь следует популярному медийному тренду. За всеми подобными заявлениями нет никаких реальных намерений, считает собеседник "Правды.Ру". 

"Многие политики на Украине используют СМИ в качестве своего PR. Про них могут забывать, они ничего не будут значить, но они делают такой ход конем. Кто-нибудь какую-то гадость скажет про Россию, главное, чтобы это высказывание появилось в СМИ", - сказал эксперт и выразил уверенность, что нынешнее появление Турчинова в российском медиапространстве будет последним. 

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) заявил, что Украина не может объявить войну России, поскольку не владеет ядерным оружием.

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Темы война угроза россия эксперт украина турчинов ядерное оружие александр перенджиев
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