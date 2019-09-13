На Украине посчитали невозможным объявить войну РФ без ядерного оружия

Сейчас Украина не может объявить войну России, поскольку не владеет ядерным оружием. Такое заявление сделал экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

По его словам, Киев сам отказался от ядерного оружия, теперь ему абсолютно нечего противопоставить Москве. "Я в этой ситуации вижу один выход - укреплять наш силовой, в частности военный, потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым", - уверен украинский политик.

В августе журналист Юрий Бутусов посоветовал украинцам готовиться к войне с Россией. При этом он подчеркнул, что к открытому столкновению Киев пока не готов. "Наоборот, все говорят: "Мир, мир, мир". Но мы видим, что усилия по его достижению пока малоэффективны", - заявил он.

Бутусов добавил, что в интересах Украины полностью разорвать отношения с "враждебным" государством, однако сделать это нужно после тщательной подготовки, поскольку "нельзя объявить войну и сразу же самих себя парализовать".

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