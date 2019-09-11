Депутат Госдумы отметил "потепление" российско-украинских отношений

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал решение Киева не отправлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений и документов в рамках СНГ.

По мнению парламентария, прекращение уничтожения соглашений может говорить о постепенном "потеплении" двусторонних отношений. "Приостановление соглашений - это как раз еще один шаг после обмена заключенными, на который пошел Зеленский и его команда, понимая, что без России в любом случае им не выжить, необходимо находить пути взаимовыгодных решений", - считает депутат.

По его словам, после формирования состава правительства и парламента у Зеленского в руках появились все рычаги управления государством.

"Поэтому, по нашему мнению, потепление в отношении с Украиной начинает развиваться и, естественно, осенне-зимний период при Зеленском очень важно пройти без потрясений, а это можно сделать только лишь при поддержке России, российских энергоносителей", - подчеркнул Виктор Водолацкий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москву перестали приходить уведомления о разрыве заключенных ранее соглашений с Украиной. В российской внешнеполитическом ведомстве пока не спешат радоваться, поскольку это может быть связано с кадровыми перестановками.

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