Новое правительство Украины взяло паузу в вопросе расторжения двусторонних соглашений с Российской Федерацией. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в российском МИД.
Источники утверждают, что из Киева в Москву перестали приходить уведомления о разрыве заключенных ранее соглашений. Хотя еще некоторое время назад бывший глава МИД Украины Павел Климкин провел серию расторжения договоров, заключенных с Россией в двустороннем порядке. Однако в российской внешнеполитическом ведомстве пока не спешат радоваться, поскольку это может быть связано с кадровыми перестановками.
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