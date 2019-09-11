Киев взял паузу в вопросе расторжения отношений с Россией

Новое правительство Украины взяло паузу в вопросе расторжения двусторонних соглашений с Российской Федерацией. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в российском МИД.

Источники утверждают, что из Киева в Москву перестали приходить уведомления о разрыве заключенных ранее соглашений. Хотя еще некоторое время назад бывший глава МИД Украины Павел Климкин провел серию расторжения договоров, заключенных с Россией в двустороннем порядке. Однако в российской внешнеполитическом ведомстве пока не спешат радоваться, поскольку это может быть связано с кадровыми перестановками.