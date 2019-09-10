Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом он сообщил в Twitter. По словам американского лидера, он принял такое решение из-за большого количества разногласий с Болтоном по ключевым направлениям.

Также Трамп сообщил, что не один он испытывал проблемы в работе с Болтоном. Другие сотрудники его администрации также жаловались на позицию чиновника.

"Вчера (9 сентября, - прим. ред.) я проинформировал Джона Болтона, что администрация президента США больше не нуждается в его услугах. Я попросил его подать заявление об отставке, что он и сделал сегодня утром", - сообщил Трамп в Twitter.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Джона Болтона дистанцировали от Белого дома из-за переговоров Дональда Трампа с афганскими талибами. Журналисты выяснили, что Джона Болтона не пригласили на встречу Трампа с советниками высокого ранга, на которой обсуждались детали возможной сделки с представителями движения "Талибан" (запрещено в Российской Федерации). Сторонники Трампа опасались, что Болтон может выступить против сделки, а затем раскрыть ее детали прессе.

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