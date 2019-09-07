Министр обороны США Марк Эспер посоветовал России изменить свое поведение и вести себя "как более нормальная страна", которая бы разделяла западные ценности.
По словам главы Пентагона, "было бы прекрасно", если бы Россия в полной мере соблюдала все правила и нормы, установленные странами НАТО. "Это лучший способ двигаться вперед, концентрируясь не на разногласиях, а на том, в чем Россия и Запад сходятся", - сказал Эспер во время пресс-конференции в Париже.
Вместо этого Россия продолжает содействовать нестабильности, нарушая территориальную целостность своих соседей, подчеркнул американский министр.
Напомним, в августе Эспер заявил о планах США разработать и разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности. Президент России Владимир Путин раскритиковал такой шаг. По словам российского лидера, Америка разрушает систему международной безопасности, поскольку Россия ввела односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Если США будут разворачивать такое оружие, то России придется найти симметричный ответ.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Эспер заявил об усилении борьбы США с Россией и Китаем и призвал Европу тоже об этом подумать. Он "предостерег друзей" в ЕС, что это не проблема "далеких стран".
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