США призвали Европу усилить борьбу с РФ и Китаем

Глава Пентагона Марк Эспер заявил об усилении борьбы США с Россией и Китаем и призвал Европу тоже об этом подумать. Он "предостерег друзей" в ЕС, что это не проблема "далеких стран".

Согласно заявлению Эспера, Россия "продолжает игнорировать международные нормы", и существует риск ее вторжения в соседнюю страну. Вместе с Китаем она якобы является угрозой международному порядку.

По Китаю было также описано множество проблем, включая связанные с событиями в Гонконге. "Я хотел бы предостеречь моих друзей в Европе - это не проблема в какой-то далекой стране, которая вас не касается", - отметил Эспер. В частности, он усомнился в соблюдении КНР обещания "одна страна - две системы".

Ранее сообщалось, что Пентагон собирается уже к концу этого года испытать ракеты наземного базирования, которые до этого были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности.