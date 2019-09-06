Лукашенко предложил России или Украине вместе провести Олимпиаду

Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко.

"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - сказал глава государства, передает агентство "БелТА".

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии готовы объекты под Олимпийские игры. "Сейчас национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол", - отметил он.

При этом в России под футбол создана вся необходимая инфраструктура. "Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю олимпиаду провести - в Белоруссии, с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - заключил президент.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко призвал Россию поддерживать его страну, а не "гнобить и наклонять ее". Он заверил, что отношения между двумя странами братские, а Белоруссия никогда не предаст "своего старшего брата", однако попросит взамен поддержку в трудную минуту.

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