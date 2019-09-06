Белоруссия могла бы совместно с Россией или Украиной провести Олимпийские игры. Такое заявление сделал президент страны Александр Лукашенко.
"Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами, но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести", - сказал глава государства, передает агентство "БелТА".
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии готовы объекты под Олимпийские игры. "Сейчас национальный футбольный стадион построим и для водных видов спорта, останется футбол", - отметил он.
При этом в России под футбол создана вся необходимая инфраструктура. "Можем запросто с ними принять Олимпиаду. И здесь в основном летнюю олимпиаду провести - в Белоруссии, с помощью россиян или украинцев. У них есть объекты, которых нам не хватает", - заключил президент.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Лукашенко призвал Россию поддерживать его страну, а не "гнобить и наклонять ее". Он заверил, что отношения между двумя странами братские, а Белоруссия никогда не предаст "своего старшего брата", однако попросит взамен поддержку в трудную минуту.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.