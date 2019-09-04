В Совфеде высмеяли Трампа из-за невежества

Член Совета Федерации Алексей Пушков иронично объяснил, почему президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны.

"Отправившись вместо Варшавы на гольфовое поле, Трамп ещё и поздравил (!) Польшу с началом Второй Мировой войны. Неохота ему разбираться, что они там отмечают", - написал сенатор в Twitter.

Накануне в Сети появилась видеозапись, на которой журналисты спрашивают американского лидера, не хочет ли он сказать что-либо Польше в связи с 80-летней годовщиной со дня начала войны.

В ответ он заявил: "У меня есть отличное сообщение для Польши. Наш вице-президент Майк Пенс как раз должен туда прилететь. Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми".

Напомним, Дональд Трамп отменил визит в Польшу из-за бушующего у берегов США урагана "Дориан". В связи с этим вместо него на мероприятия прибыл Пенс.

Источник фото: сайт Совета Федерации

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