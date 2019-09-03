Трамп жестко раскритиковал мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп подверг жесткой критике мэра Лондона Садика Хана, ответив на его колкие замечания.

Хан ранее прокомментировал отказ Трампа приехать в Польшу на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны. Он сказал, что американский лидер "явно был занят — боролся с ураганом с поля для гольфа". Напомним, Трамп заявлял, что должен был бороться с последствиями урагана "Дориан".

"Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф", — отметил президент США в Twitter, при этом написав с ошибками имя оппонента. После он посоветовал Хану сконцентрироваться на борьбе с лондонской преступностью, по его мнению вышедшей из-под контроля.

"Он ужасный мэр, который не должен вмешиваться в наши дела!" — заключил Трамп.

Оба политика не в первый раз позволяют себе колкости в адрес друг друга. Так, ранее Садик Хан назвал Трампа символом для ультраправых активистов всего мира.