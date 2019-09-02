Сотни студентов и школьников Гонконга не пришли в первый день занятий в учебные заведения. Они вышли на антиправительственную демонстрацию в центре города. Даже те учащиеся, которые пришли на занятия, были одеты в черные марлевые повязки в знак солидарности с протестующими.
Студенты устроили акцию протеста в кампусе Китайского университета Гонконга. 1 сентября городская полиция задержала около 40 молодых людей, которые занимались вандализмом в городском метро и агрессивно себя вели.
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