Британские депутаты не допустят Brexit без сделки с Брюсселем

"Министр финансов" теневого кабинета оппозиционной Лейбористской партии Джон Макдоннелл сообщил, что парламент не допустит Brexit без сделки с Брюсселем. Об этом политики рассказал в эфире телеканала Sky News. По его словам, во вторник парламентарии представят законопроект, который не допустит выхода Великобритании из ЕС без сделки.

"Новый глава кабмина Борис Джонсон знает, как трудно будет разработать и принять законопроект о Brexit в течение одной недели. Поэтому он инициировал приостановку работы парламента. Но у наших депутатов есть многолетний опыт, который поможет им сделать свою работу даже в столь сжатые сроки. Парламентарии представят закон, который не позволит Великобритании покинуть Евросоюз без сделки уже во вторник (3 сентября)", - сообщил Макдоннелл.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил королеву Елизавету II приостановить работу парламента. Главу британского правительства сразу же обвинили в том, что он хочет препятствовать парламенту заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки.

Читайте также:

Глава МИД Британии: Лондон в любом случае покинет ЕС в конце октября