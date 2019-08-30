Евросоюзу давно пора понять, что Великобритания покинет его в любом случае в конце октября, заявил глава МИД страны Доминик Рааб.
"Это то, что произойдет, и это должны понять наши партнеры в ЕС", - сказал он. Дипломат добавил, что сотрудничество с ЕС по всем вопросам внешнеполитической повестки продолжится. Речь, в частности, идет, о ядерной программе Ирана и ситуации в Гонконге.
Рааб назвал законными действия премьера Бориса Джонсона, который приостановил работу парламента, и опроверг данные о том, что его целью было избежать дискуссии по Brexit.
Напомним, два дня назад королева Елизавета II одобрила приостановку работы парламента до 14 октября. Джонсона обвиняли в том, что он таким образом хочет помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения.
Великобритания намерена выйти из состава Евросоюза 31 октября. При этом парламент страны так и не принял сделку о Brexit, которая была согласована с властями ЕС предыдущим премьером Терезой Мэй.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.