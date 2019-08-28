Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. Парламентарии вернутся с каникул 3 сентября, рассмотрят текущие вопросы, а c 9 сентября уйдут в отпуск.
Главу британского правительства сразу же обвинили в том, что он хочет препятствовать парламенту заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки. Джонсон сразу же отверг эти обвинения.
"Никто не собирается препятствовать работе парламента. Если мне удастся заключить новую сделку с ЕС по Brexit, то парламент сможет принять соответствующий закон до 31 октября", - пояснил Джонсон.
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