Джонсон хочет "заморозить" работу парламента и избежать сделки с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. Парламентарии вернутся с каникул 3 сентября, рассмотрят текущие вопросы, а c 9 сентября уйдут в отпуск.

Главу британского правительства сразу же обвинили в том, что он хочет препятствовать парламенту заблокировать выход страны из Евросоюза без сделки. Джонсон сразу же отверг эти обвинения.

"Никто не собирается препятствовать работе парламента. Если мне удастся заключить новую сделку с ЕС по Brexit, то парламент сможет принять соответствующий закон до 31 октября", - пояснил Джонсон.