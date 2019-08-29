Члены кабинета министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сегодня на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва сложили полномочия. Депутаты их отставку приняли.
Правительство будет исполнять свои обязанности до вступления в должность нового состава.
Согласно украинским законам, после избрания нового состава Рады кабмин должен уйти в отставку. Новый состав сформируют партии, прошедшие в парламент.
По закону коалиция в ВР должна предложить президенту кандидатуру будущего премьера. После этого он вносит ее на рассмотрение парламента.
Напомним, партия главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде - впервые в истории страны одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений.
Как ожидается, сегодня фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре премьер-министра. Ранее сообщалось, что им может стать замглавы офиса президента Алексей Гончарук.
Читайте также:
Всемирный банк выделит Украине займ в $200 млн
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Глава комитета Верховной рады Украины по международным делам также заявила, что "Московия" - "тюрьма народов".
Заражены также бананы из Бразилии, Колумбии, Перу и Доминиканской республики.