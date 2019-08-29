Правительство Украины сложило полномочия

Члены кабинета министров Украины во главе с премьером Владимиром Гройсманом сегодня на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва сложили полномочия. Депутаты их отставку приняли.

Правительство будет исполнять свои обязанности до вступления в должность нового состава.

Согласно украинским законам, после избрания нового состава Рады кабмин должен уйти в отставку. Новый состав сформируют партии, прошедшие в парламент.

По закону коалиция в ВР должна предложить президенту кандидатуру будущего премьера. После этого он вносит ее на рассмотрение парламента.

Напомним, партия главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа" получила 254 мандата в новой Раде - впервые в истории страны одна партия имеет необходимые 226 голосов для принятия решений.

Как ожидается, сегодня фракция "Слуга народа" озвучит свои предложения по кандидатуре премьер-министра. Ранее сообщалось, что им может стать замглавы офиса президента Алексей Гончарук.

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