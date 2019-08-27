Всемирный банк выделит Украине займ в 200 миллионов долларов.
Об этом сообщает агентство новостей ТАСС.
Сообщается, что глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен уже подписали соответствующее соглашение.
Выделенные Всемирным банков деньги постсоветская республика потратит на привлечение частных инвестиций в сельское хозяйство.
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Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.