Всемирный банк выделит Украине займ в 200 миллионов долларов

Всемирный банк выделит Украине займ в 200 миллионов долларов.

Об этом сообщает агентство новостей ТАСС.

Сообщается, что глава Министерства финансов Украины Оксана Маркарова и директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдавии и Украины Сату Кахконен уже подписали соответствующее соглашение.

Выделенные Всемирным банков деньги постсоветская республика потратит на привлечение частных инвестиций в сельское хозяйство.