Эрдоган спросил Путина, можно ли купить Су-57

Возможностью купить выставленный на авиасалоне МАКС-2019 новейший российский истребитель Су-57 поинтересовался турецкий президент.

Реджеп Эрдоган, осматривая экспонат, спросил находящегося рядом президента России Владимира Путина, летает ли уже эта машина. «Летает», - ответил российский лидер. На последовавший вопрос о возможности покупки Путин ответил: «Можете купить», и оба рассмеялись.

Ранее самолет показывали на МАКС еще в 2011 году, там он был представлен в летной программе. Сейчас его возможно разглядеть в статичном виде вблизи. Осмотрев его, оба президента направились к Су-35.

Ранее ряд СМИ сделал предположение, что последующие переговоры Путина и Эрдогана могут быть связаны с возможной закупкой Турцией нескольких Су-35 у России. Также сообщалось, что Реджеп Эрдоган поставил задачу в разы увеличить товарооборот с Российской Федерацией.