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Глава Турции постановил увеличить товарооборот с РФ с $25 до $100 млрд

Экономика print

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил задачу в разы увеличить товарооборот с Российской Федерацией.

Соответствующее указание глава государства дал в ходе церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что на сегодняшний товарооборот между Москвой и Анкарой составляет 25 миллиардов долларов. Но, отметил глава Турции, необходимо достичь цифры в 100 миллиардов долларов.

Говоря об экономическом сотрудничестве с РФ, Эрдоган отдельно отметил особое значение туристического потока в Турцию из России.

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Темы турция россия эрдоган экономика
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