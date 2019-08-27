Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поставил задачу в разы увеличить товарооборот с Российской Федерацией.
Соответствующее указание глава государства дал в ходе церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019.
Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что на сегодняшний товарооборот между Москвой и Анкарой составляет 25 миллиардов долларов. Но, отметил глава Турции, необходимо достичь цифры в 100 миллиардов долларов.
Говоря об экономическом сотрудничестве с РФ, Эрдоган отдельно отметил особое значение туристического потока в Турцию из России.
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