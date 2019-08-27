Самолет Владимира Путина прибыл на открывающийся сегодня авиасалон "МАКС-2019" в Жуковском. Здесь пройдут переговоры с турецким президентом.
Реджеп Эрдоган уже приземлился здесь же. Лидеры обеих стран вместе осмотрят представленную экспозицию, после чего состоятся переговоры. По поводу их содержания ряд СМИ сделал предположения, что они могут касаться возможной закупки Турцией у России истребителей Су-35, которые также представлены на выставке.
Такую возможность официальная Анкара рассматривает после того, как была исключена США из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Еще один повод — очередная поставка Турции компонентов для С-400 "Триумф".
Ранее Эрдоган выступил с заявлением о том, что Анкара не намерена отказываться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 и что ввод их в эксплуатацию запланирован на апрель следующего года.
Фото: kremlin.ru
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.
Об этом заявила первый вице-спикер парламента постсоветской республики Тамар Чугошвили.
Специалисты в области медицины по-разному относятся к соли. Но в одном сходятся наверняка: соль способна вылечить многие недуги.