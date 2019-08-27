Путин и Эрдоган прибыли в Жуковский на авиасалон "МАКС-2019"

Самолет Владимира Путина прибыл на открывающийся сегодня авиасалон "МАКС-2019" в Жуковском. Здесь пройдут переговоры с турецким президентом.

Реджеп Эрдоган уже приземлился здесь же. Лидеры обеих стран вместе осмотрят представленную экспозицию, после чего состоятся переговоры. По поводу их содержания ряд СМИ сделал предположения, что они могут касаться возможной закупки Турцией у России истребителей Су-35, которые также представлены на выставке.

Такую возможность официальная Анкара рассматривает после того, как была исключена США из программы истребителей-бомбардировщиков F-35. Еще один повод — очередная поставка Турции компонентов для С-400 "Триумф".

Ранее Эрдоган выступил с заявлением о том, что Анкара не намерена отказываться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 и что ввод их в эксплуатацию запланирован на апрель следующего года.

Фото: kremlin.ru