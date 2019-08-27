Белорусский парламент рассматривает возможность отмены смертной казни

Руководитель рабочей группы парламента Белоруссии по изучению проблематики смертной казни Андрей Наумович считает, что еще рано говорить о проведении референдума. Парламентарий пояснил свою позицию тем, что, по его мнению, в обществе осталось еще много сторонников смертной казни.

"В каждой стране такие процессы проходят по-своему. И у нас все идет к тому, чтобы смертная казнь была упразднена. Может многие не замечают, но процесс отказа от смертной казни идет. Нам придется набраться терпения и слушать свой народ", — рассказал Наумович.

Депутат напомнил о словах главы государства — Александра Лукашенко, который также указывал на то, что страна постепенно уйдет от смертной казни. Также Наумович напомнил, что министерство юстиции США недавно призвало возобновить вынесение высшей меры пресечения на федеральном уровне.

Примечательно, что зарубежные партнеры требуют от властей Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь, не учитывая мнение самих белорусов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что с начала 2019 года в Белоруссии вынесли уже второй смертный приговор. Недавно 60-летнему гражданину Белоруссии Виктору Павлову присудили высшую меру наказания за убийство двух пенсионеров. Он совершил преступление еще 30 декабря 2018 года.

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