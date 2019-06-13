В Белоруссии казнили мужчину, виновного в трех убийствах.
Об этом, ссылаясь на правозащитный центр "Весна", сообщает местный Интерфакс.
Согласно предоставленной информации, общественности об исполнении смертного приговора сообщили родственники Александра Жильникова.
Интерфакс отмечает, что по делу проходит еще один мужчина, но на настоящий момент судьба его неизвестна.
Александр Жильников и Вячеслав Сухарко осуждены за заказное убийство двух человек. Злоумышленники совершили злодеяние в 2015 году, в столице постсоветской республики.
Уже после задержания выяснилось, что мужчины причастны к убийству еще одного человека.
Отметим, что на сегодняшний день Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, в которой практикуется смертная казнь. Исключительная мера наказания там производится путем расстрела.
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