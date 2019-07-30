Второй смертный приговор с начала года вынесли в Белоруссии

60-летнему гражданину Белоруссии Виктору Павлову присудили высшую меру наказания за убийство двух пенсионеров. Он совершил преступление еще 30 декабря 2018 года.

Павлов некоторое время помогал двум пенсионеркам по хозяйству, а когда узнал где они хранят сбережения, то забил их деревянной палкой. Преступник завладел деньгами и имуществом на сумму чуть более 5,5 тысяч российских рублей. На высшей мере наказания настоял прокурор, в связи с этим Витебский районный суд вынес решение о расстреле обвиняемого.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в июне 2019 года в Белоруссии казнили киллера, виновного в убийстве трех человек. На сегодняшний день Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, в которой практикуется смертная казнь. Исключительная мера наказания там производится путем расстрела.

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