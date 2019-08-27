В МИД РФ назвали слова сенатора США об отказе в визе манипуляцией

В МИД РФ отреагировали на заявление американского сенатора Рона Джонсона о том, что ему отказались выдать российскую визу.

В ведомстве заявили, что политик находится в стоп-листе, который был сформирован в ответ на запрет въезда в США представителей России, давно об этом знает, поэтому за визой вообще не обращался.

"Это называется манипуляция информацией", - отметили в министерстве.

Слова сенатора прокомментировал также депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, Джонсон просто хочет создать шумиху, он "продолжает свою русофобскую линию", которой придерживался всегда.

Добавим, сенатор ранее заявил, что планировал приехать в РФ в составе делегации конгресса США. Он намеревался встретиться с российскими чиновниками и представителями гражданских организаций. Решение об отказе в визе Джонсон назвал дипломатическими играми.

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