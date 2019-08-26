Макрон отреагировал на насмешку президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал реплику бразильского коллеги Жаира Болсонару, который в социальной сети пошутил над внешностью его жены.

Подовом для ссоры стала запись, размещенная одним из пользователей Facebook, на фоне спора между Макроном и Болсонару по поводу ситуации с пожарами в бразильских лесах. На одной из фотографий, прикрепленных к записи, изображен Болсонару с 37-летней женой Мишель в день инаугурации, на другой - Макрон с 66-летней супругой Брижит. "Понимаете теперь, почему Макрон преследует Болсонару", - подписал пользователь.

Одним из первых комментаторов стал президент Бразилии, который написал: "Не унижай человека. Лол".

В свою очередь французский лидер заявил, что ему стыдно за подобное поведение Болсонару. "Я думаю, что бразильским женщинам было стыдно читать заявление своего президента. Считаю, что представителям великого народа Бразилии стыдно за такое поведение. Поскольку я очень уважаю бразильцев, я очень надеюсь, что у них будет президент, который нормально себя ведет", - заключил президент Франции.