Правящий Военный совет и оппозиция Судана подписали соглашение о создании временного руководящего совета страны, куда войдут представители военных и гражданских сил.
Как уточняет телеканал BBC, торжественная церемония подписания прошла в столице государства Хартуме. На ней присутствовали премьер-министры Эфиопии и Египта и президент Южного Судана.
Новое соглашение предусматривает, что во временный совет войдут 11 человек, из которых шестеро будут представлять оппозицию, а еще пять - военных. Совет будет управлять страной до проведения выборов.
"Даже без соглашения нам придется работать в этом направлении, потому что это в интересах страны. Поэтому мы должны выполнять соглашение, придерживаться и сохранять его", - сказал командующий Вооруженными силами Судана Мохамед Хамдан Хемети Дагало.
Напомним, в апреле в результате военного переворота от власти был отстранен президент страны Омар аль-Башир, власть перешла к Военному совету. В мае оппозиция и военные договорились об установлении переходного периода сроком на три года, однако затем соглашение было сорвано.
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