Глава грузинского оппозиционного "Демократического движения" Нино Бурджанадзе заявила, что правительство страны минимум в 10 раз занизило реальный убыток от сокращения туристического потока из России. Об этом она рассказала в эфире грузинского телеканала НСН.
Бурджанадзе считает, что оглашенная ранее главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе цифра в 60 миллионов долларов не соответствует действительности. Более того, потери грузинского бюджета могут увеличиться еще на 10% по итогам августа, который считается разгаром туристического сезона в стране.
По мнению Бурджанадзе, потери грузинского бюджета от сокращения турпотока из России составляют около 700 миллионов долларов. Об этом может свидетельствовать рекордное падения курса национальной валюты по отношению к доллару.
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