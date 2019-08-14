Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс рассказала об ограничении жителей Крыма, которые отказались получать российское гражданство. Дипломат утверждает, что множество жителей полуострова, которые не получали российские паспорта, а используют паспорта Украины, не имеют доступа к базовым социальным услугам.
По мнению Пирс, крымчан намеренно вынуждают получать российские паспорта, чтобы иметь возможность пользоваться основными государственными услугами. Также британский дипломат рассказала о Сирии, где, по ее словам, местных жителей вынуждают голодать.
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