Постпред Британии в ООН заявила об "ужасных" условиях в Крыму

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс рассказала об ограничении жителей Крыма, которые отказались получать российское гражданство. Дипломат утверждает, что множество жителей полуострова, которые не получали российские паспорта, а используют паспорта Украины, не имеют доступа к базовым социальным услугам.

По мнению Пирс, крымчан намеренно вынуждают получать российские паспорта, чтобы иметь возможность пользоваться основными государственными услугами. Также британский дипломат рассказала о Сирии, где, по ее словам, местных жителей вынуждают голодать.