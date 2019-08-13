После трех недавних массовых расстрелов в Соединенных Штатах Америки зафиксирован всплеск продаж пуленепробиваемых рюкзаков для детей.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
О резком росте продаж сообщают сами компании-производители. Представители компании TuffyPacks, например, заявили, что за неделю продажи выросли как минимум в четыре раза.
Также о "значительном росте" продаж сообщили еще три компании-производителя пуленепробиваемых рюкзаков для детей — Billet Blocker, ArmorMe и Guard Dog Security.
По словам представителя компании ArmorMe Габи Сибони, пуленепробиваемый рюкзак выглядит как самый обыкновенный школьный портфель. Внутри же него, поясняет специалист, вшиты бронепанели, значительно повышающие шансы на выживание в перестрелке.
Стоимость пуленепробиваемых рюкзаков для детей, сообщает CNN, колеблется от 100 до 500 долларов.
Напомним, что 4 августа текущего года в Соединенных Штатах Америки в течение суток произошло сразу три массовых убийства с применением огнестрельного оружия — в Техасе, Огайо и Чикаго.
Жертвами чудовищных преступлений в общей сложности стали 29 человек. Пострадали же 50 человек.
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