Массовые расстрелы в США повлекли рост продаж детских бронерюкзаков

После трех недавних массовых расстрелов в Соединенных Штатах Америки зафиксирован всплеск продаж пуленепробиваемых рюкзаков для детей.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

О резком росте продаж сообщают сами компании-производители. Представители компании TuffyPacks, например, заявили, что за неделю продажи выросли как минимум в четыре раза.

Также о "значительном росте" продаж сообщили еще три компании-производителя пуленепробиваемых рюкзаков для детей — Billet Blocker, ArmorMe и Guard Dog Security.

По словам представителя компании ArmorMe Габи Сибони, пуленепробиваемый рюкзак выглядит как самый обыкновенный школьный портфель. Внутри же него, поясняет специалист, вшиты бронепанели, значительно повышающие шансы на выживание в перестрелке.

Стоимость пуленепробиваемых рюкзаков для детей, сообщает CNN, колеблется от 100 до 500 долларов.

Напомним, что 4 августа текущего года в Соединенных Штатах Америки в течение суток произошло сразу три массовых убийства с применением огнестрельного оружия — в Техасе, Огайо и Чикаго.

Жертвами чудовищных преступлений в общей сложности стали 29 человек. Пострадали же 50 человек.

Бывший экстремист Кристиан Пиччолини предупредил жителей США о том, что "будет еще хуже".

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