Бывший экстремист: в США после Эль-Пасо "будет еще хуже"

В США это была тяжелая неделя, за один день два теракта — в Эль-Пасо и Дейтоне и 31 погибший."Будет еще хуже", — предупреждает бывший экстремист Кристиан Пиччолини, c которым беседовал портал The Atlantic.
Напомним, что в субботу утром в приграничном с Мексикой Эль-Пасо боевик застрелил в сетевом магазине "Уолмарт" 22 человека, включая детей. Преступник, согласно своему манифесту, опубликованному в сети, боролся с "испаноязычным вторжением". Час спустя, другой "стрелок" убил девять человек в течение 30 секунд в Дейтоне, штат Огайо.
The Atlantic называет их "террористами белого превосходства", одними из тех, кто в последние месяцы расстреливал людей в Питтсбурге, Новой Зеландии и Эль-Пасо. По мнению отошедшего от активной борьбы радикала Кристиана Пиччолини, даже если США смогут справиться с проблемой свободного оборота оружия, террористы всегда могут найти другие пути.
"Я спрашиваю себя: есть ли у нас белые националисты — пилоты авиалиний?", — сказал Пиччолини, намекая на теракт 11 сентября 2001 года. "Должны быть. Я знал людей на влиятельных постах, в политике, в правоохранительных органах, которые были белыми националистами, но скрывали это. Я думаю, что было бы глупо и эгоистично думать, что у нас нет и тех, кто работает в сфере грузового автотранспорта", - добавил он.
По словам американца, идеология белого превосходства распространяется в мейнстриме больше, чем когда-либо прежде и уже становится собственно мейн-стримом. "Нет сдержек и противовесов. Нет программ, которые бы помогали людям избавиться от экстремизма. Часть риторики, исходящей с самого верха, ободряет экстремистов", — сказал Пиччолини.
По его словам, этому помогает и интернет. "Тридцать лет назад маргинализованные, разбитые, рассерженные молодые люди должны были встретиться, чтобы принять участие в движении. В настоящее время эти миллионы и миллионы молодых людей, которые живут большую часть своей жизни в интернете".
"Пиччолини указывает, что преступник из Эль-Пасо ссылается на влияние новозеландского стрелка. "Это больше не ситуация "одинокого волка". Интернет укрепил это движение во всем мире через все эти форумы онлайн. Я бы сказал, что угроза транснационального глобального террористического движения сторонников белого превосходства распространяется", — отметил американец.
После трагедии в субботу Ipsos провел опрос американцев. Большинство опрошенных, в том числе 59% республиканцев, считают, что Сенат США должен принять две меры, одобренные в этом году Палатой представителей, которые ужесточат проверку данных о покупателях оружия.
В названии причин усиления насилия, республиканцы указывают на жестокие видеоигры — 60% по сравнению с 47% у демократов. Демократы в два раза чаще, чем республиканцы, обвиняют производителей оружия и Национальную стрелковую ассоциацию — 72% против 37%.
Почти трое из четырех демократов, 74%, говорят, что часть ответственности лежит на президенте, которого критикуют за твиты, осужденные как расистская и провокационная риторика, направленная против мексиканцев, мусульман, негров и других. У республиканцев так думают всего 23% опрошенных.
51% — большинство республиканцев присоединяется к 83% демократов, обвиняющим законы о свободном оружии. Более двух третей американцев - 69%, говорят, что расизм и белый национализм несут ответственность за массовые бойни. Это 84% среди демократов и 57% у республиканцев.
73% опрошенных обвиняют плохую систему психического здоровья — фактор, который возглавляет список причин роста насилия. То есть, большинство видит в этих преступниках психически больных людей. Однако, судя по высказываниям Пиччолини, проблема не в этом. Проблема в том, что плавильный котел Америки перестал плавить.
"Американцы повсюду в ужасе от этих массовых расстрелов и ищут более жестких мер для купирования насилия с применением оружия", — говорит Клифф Янг, президент Ipsos Public Affairs. "К сожалению, существует абсолютная неспособность прийти к консенсусу в обществе по этому вопросу".
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