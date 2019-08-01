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Автор Рустем Сафронов

США: портреты белых врачей отправились на свалку

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В американской больнице убрали портреты белых врачей. А черных в то время и не было. Ложно понятая политкорректность привела к появлению пустой стены и критическим публикациям влиятельных газет. Плоды пропаганды, активного внедрения новых моральных установок и голливудских изысков вроде рыцарей-негров в средневековой Франции дают порой неожиданные всходы.

США: портреты белых врачей отправились на свалку. 404015.jpeg

В России принято шутить над американской политкорректностью. Считается, что это что-то очень неискреннее, абсурдное, неудобоваримое и неприемлемое для российского человека. Это не совсем так. Невозможность говорить что-то гнусное и грязное о своих согражданах положительно повлияла на Соединенные Штаты. Многие вещи, касающиеся расовых оскорблений, стали неприемлемыми. Однако в азарте многие явно перегибают палку. Такого рода скандал разразился в бостонской больнице Brigham and Women's Hospital.

По распоряжению президента Бетси Набель все портреты докторов и ученых, работавших в больнице или сделавших какой-то серьезный вклад в развитие американской и мировой медицины, были сняты со стен этого знаменитого медицинского учреждения. Сделано это, очевидно, под тем предлогом, что среди светил науки XIX и XX веков нет ни одного человека, представляющего меньшинства. Абсолютно все — белые мужчины.

Разразился скандал, многие выступили с осуждением. В частности, влиятельная газета The Boston Globe разместила редакционный комментарий: "Пустые стены не способствуют разнообразию", — имея в виду разнообразие этническое и расовое.

Дело в том, что после того, как борьба за права чернокожего населения увенчалась успехом и в 1964 году президентом Линдоном Джонсоном права негров были защищены на государственном уровне, многие из них изменили свою судьбу. Среди черного меньшинства появились выдающиеся доктора, специалисты в самых разных областях. И критики говорят как раз о том, что их портреты, включая, например, афроамериканского доктора Чарльза Ричарада Дрю, который был пионером исследований использования плазмы крови для лечения больных, могли бы быть вывешены в дополнение к уже существующим. Но нет, предпочли убрать все.

Газета утверждает, что нелепо судить прошлое по нормам политической корректности XXI столетия. Если таковое было, это не значит, что нынче так же продолжают подвергаться дискриминации, скажем, женщины и чернокожие. Но, похоже, эта аргументация не знакома главе больницы. Автор считает это "предрассудками наоборот".

Наверное, в желании как-то "причесать" и облагородить повседневное общение между различными этническими, расовыми и иными группами не нужно доходить до абсурда, как это случилось в Соединенных Штатах. Не лучше ли смотреть на эти вещи немного свысока и в историческом контексте. Ну, было такое. Мыслили тогда так. Именно об этом в контексте истории, случившейся в американской больнице, стоит сегодня говорить.

На фото: Brigham and Women's Hospital

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Темы сша чернокожие brigham and women's hospital афроамериканцы политкорректность американские больницы
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