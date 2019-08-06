Обучающийся в США офицер ВСУ обещает применить навыки в Крыму

Украинский военнослужащий Семен Салатенко, направленый "в командировку для прохождения учебы в Форт Беннинг, штат Джорджия США", пообещал применить полученные навыки в Крыму.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook."Я прилагаю все усилия, чтобы успешно овладеть американской военной наукой, и, по окончанию курсов, успешно применить полученные знания в боях с российскими оккупационными войсками при освобождении Донбасса и Крыма. Которое неизбежно будет в то время, когда наша армия будет максимально к этому готова", — пишет Салатенко.
Он добавил, что "после освобождения всех наших оккупированных территорий возможно и целесообразно проводить переговоры с теми россиянами, кого мы посчитаем нужным оставить вживых" (орфография, как в источнике — Ред.).
Ранее Семен Салатенко занимал пост главы Сумского областного совета, воевал в одном из карательных батальонов в Донбассе.
Как сообщала "Правда.Ру", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия была вынуждена присоединить к себе Крым из-за увеличения конкуренции между сверхдержавами.
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