Обучающийся в США офицер ВСУ обещает применить навыки в Крыму

Украинский военнослужащий Семен Салатенко, направленый "в командировку для прохождения учебы в Форт Беннинг, штат Джорджия США", пообещал применить полученные навыки в Крыму.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook."Я прилагаю все усилия, чтобы успешно овладеть американской военной наукой, и, по окончанию курсов, успешно применить полученные знания в боях с российскими оккупационными войсками при освобождении Донбасса и Крыма. Которое неизбежно будет в то время, когда наша армия будет максимально к этому готова", — пишет Салатенко.

Он добавил, что "после освобождения всех наших оккупированных территорий возможно и целесообразно проводить переговоры с теми россиянами, кого мы посчитаем нужным оставить вживых" (орфография, как в источнике — Ред.).

Ранее Семен Салатенко занимал пост главы Сумского областного совета, воевал в одном из карательных батальонов в Донбассе.

Как сообщала "Правда.Ру", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия была вынуждена присоединить к себе Крым из-за увеличения конкуренции между сверхдержавами.