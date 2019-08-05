Министерство иностранных дел Эстонии не будет признавать паспорта, выданные Российской Федерацией жителям ДНР и ЛНР после 24 апреля 2019 года.
Об этом сообщает ERR — эстонская общественная телерадиовещательная корпорация.
МИД Эстонии, сообщает ERR, не будет признавать паспорта тех жителей самопровозглашенных республик, кто не владел паспортом гражданина РФ до вышеупомянутой даты.
Напомним, что в апреле текущего года действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подписал постановление о предоставлении в упрощенном порядке российского гражданства жителям Луганской и Донецкой областей Украины.
В Министерстве иностранных дел Эстонии, сообщает ERR, назвали постановление главы России "попыткой подорвать независимость Украины" и стремлением "закрепить нестабильную ситуацию с безопасностью" на юго-востоке страны.
Отметим, что ранее Таллин принял аналогичное решение в отношении российских паспортов, выданных жителям Крыма и Севастополя после 18 марта 2014 года.
Ранее Эстония и Литва выступили против возвращения Российской Федерации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
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