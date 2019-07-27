Украинцы создали петицию с требованием восстановить авиасообщение с РФ

Петиция с требованием восстановить авиационное сообщение с Россией появилась на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

В тесте обращения отмечается, что из-за отмены авиарейсов страдают украинцы, которые лишись возможности видеться со своими семьями в России. Петиция была размещена в четверг, 25 июля. К настоящему времени ее подписали более 70 человек. Если документ подпишут 25 тысяч граждан, то петицию рассмотрит глава государства.

Напомним, регулярное авиасообщение между между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года. В апреле текущего года Киев решил прекратить и нерегулярные авиарейсы в Россию.

Ранее появилась информация о том, что на сайте президента Зеленского появилась петиция, которая призывала снять железнодорожную блокаду с Крыма. По мнению автора обращения, пассажиропоток в Крым с Украины "очень большой". Люди, которые хотят добраться до своих родственников, сталкиваются с множеством трудностей. В свою очередь власти полуострова пообещали принимать прибывших на поездах украинских туристов.

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